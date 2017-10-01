İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde bağımsızlık referandumu için yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) oy verme işlemi başlarken İspanya İçişleri Bakanlığı oy sandığı ve pusulalarına el koyulmaya başlandığını açıkladı.

OY KUYRUĞU OLUŞTURDULAR

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumu öncesi özerk yönetim ile merkezi hükümet arasındaki gerilim hat safhada. Katalonya'da ülkeyi son yıllardaki en büyük anayasal krize sürükleyen bağımsızlık referandumu için binlerce Katalan yağmurlu havaya rağmen sabah erken saatlerde oy kullanacakları yerlerin önünde kuyruk oluşturdu.

"EVET" ÇIKARSA 48 SAAT İÇİNDE BAĞIMSIZLIKLARINI İLAN EDECEKLER

Katalanlar seçim merkezlerine akın ederken, Barcelona limanında konuşlandırılan polis kentlere sevk edildi. TSİ 10.00 sıralarında başlayan oylamanın TSİ 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor. Katalonya yerel hükümeti, referandumdan evet sonucunun çıkması halinde 48 saat içinde bağımsızlığın ilan edileceğini duyurdu.

10 BİNDEN FAZLA POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Referandum, merkezi hükümet ile yerel hükümet arasındaki gerginlikle başladı. Katalonya yerel hükümeti 2 bin 315 noktada oy kullanılacağını açıklarken, oy merkezleri arasında bulunan bazı okullar ise işgal edildi. İspanya İçişleri Bakanlığı, referandumu engellemek için 10 binden fazla polis ve askeri Barcelona sokaklarında görevlendirdi.

"EVLERDE BASILMIŞ OY PUSULALARI DA GEÇERLİ"

Yerel saatle 09.00'da başlaması beklenen oy kullanma işleminde Barcelona'daki bir okuldaki yetkililer, polis müdahalesine karşı vatandaşlardan okulun girişini kapatmalarını istedi.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Jordi Turull, yaptığı basın açıklamasında "Kayıtlı olduğunuz oy kullanma merkezi kapatılmışsa açık gördüğünüz herhangi bir merkezde oy verebilirsiniz" dedi. Turull, evlerde basılmış oy pusulalarının da geçerli kabul edileceğini açıkladı.

Nitekim Turull, jandarmanın 9 milyondan fazla oy pusulasına el koyduğunu duyurdu.

SANDIKLARA EL KOYULDU

İspanya İçişleri Bakanlığı, Katalonya bölgesindeki yasa dışı bağımsızlık referandumuna izin vermediklerini ve tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladıklarını açıkladı.

TELEKOMÜNİKASYON MERKEZİ ABLUKAYA ALINDI

İspanyol polisi son olarak Katalan yönetimine ait telekomünikasyon merkezini ablukaya aldı.

Kaynak: haberinburada