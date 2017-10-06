KATALONYA REFERANDUMUNUN RESMİ SONUÇLARINI AÇIKLADI! SANDIKTAN BAĞIMSIZLIK ÇIKTI
İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'deki referandumun sonuçlarını açıkladı. Yüzde 90 oranında evet çıkan referandumun ardından, Katalonya bağımsızlık ilanına hazırlanıyor.
İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde 1 Ekim'de düzenlenen ve merkezi hükümet tarafından yasa dışı olarak kabu edilen bağımsızlık referandumunun sonuçları açıklandı.
POLİS ŞİDDETİ YÜZÜNDEN KATILIM DÜŞÜK KALDI
Buna göre, 5 milyon 313 bin 564 seçmenin kayıtlı olduğu referandumda yüzde 43,03'lük oranla toplam 2 milyon 286 bin 217 kişi oy kullandı. Katılım oranının bu kadar düşük olmasının nedeni olarak, İspanyol polisinin orantısız şiddeti ve pek çok bölgede sandıklara el konulması olarak gösterildi.
SANDIKTAN "BAĞIMSIZLIK" ÇIKTI
Referandum sonucunda 2 milyon 44 bin 38 kişi (yüzde 90,18) "bağımsız Katalonya Cumhuriyeti'ne" "evet" derken, 44 bin 913 (yüzde 7,83) "hayır" ve 19 bin 719 kişi de (yüzde 1,98) geçersiz oy kullandı.
TEK TARAFLI BAĞIMSIZLIK İLANI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Yasa dışı bağımsızlık referandumunun resmi sonuçlarını yerel parlamentosuna gönderen Katalonya yönetimi, tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu ilan etme hazırlığına başladı.
48 SAAT İÇİNDE YENİ BİR KRİZ BAŞLAYACAK
Yerel parlamentosunda çıkardığı ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen "referandum yasası" gereği referandum sonuçlarının parlamentoya iletilmesinden 48 saat sonra bağımsızlık ilan etmeyi planlayan yerel hükümet, 9 Ekim'deki parlamentoyu toplama kararının Anayasa Mahkemesince askıya alınmasının ardından bu kez 10 Ekim Salı günü toplanma kararı verdiğini açıkladı.
DEKLARASYON 10 EKİMDE
Katalonya'daki "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakının kurduğu azınlık hükümetine dışarıdan destek veren sistem karşıtı "Halk Birliği Adaylığı", 10 Ekim'de ilan edilecek bağımsızlık deklarasyonunun metni için Junts pel Si ile çalışmaların başlatıldığını kaydetti.
Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimleri önlemek için siyasi, ekonomik ve adli yollardan önlemler alan İspanya hükümeti ise 10 Ekim'de yapılması planlanan toplantıyı durdurmak için henüz bir adım atmadı.
Kaynak: haberinburada
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