AB'nin sessizliğine ve İspanya'nın tehditlerine rağmen, Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya'nın birkaç gün içinde İspanya'dan bağımsızlığını ilan edeceğini açıkladı.

1 Ekim'de yaptıkları bağımsızlık referandumu İspanya merkezi hükümeti ve kral tarafından tanınmayan ve sandığa giden halka polis tarafından kanlı müdahalelerin yapıldığı Katalonya'da bağımsızlık kararı verildi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BAĞIMSIZLIĞIMIZI İLAN EDECEĞİZ"

Katılım oranının baskılar nedeniyle yüzde 42'de kaldığı ancak sandıktan yüzde 90 oranında "evet" oyunun çıktığı referandumun ardından en sert açıklamasını yapan Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'dan resmen kopacaklarını açıkladı.

BBC'ye konuşan Puigdemont, Katalonya'nın birkaç gün içinde İspanya'dan bağımsızlığını ilan edeceğini açıkladı.

GENEL GREVE KATILIM YÜKSEK OLDU

Öte yandan Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başlayan genel grev kapsamında büyük katılımlı bağımsızlık yanlısı çok sayıda gösteri düzenlendi.

Katalonya'daki Barselona, Girona, Lleida gibi büyük kentlerde sokaklara dökülen binlerce bağımsızlık yanlısı, "baskı yaptığı" iddiasıyla İspanyol hükümetini ve "vatandaşa şiddet uyguladığı" gerekçesiyle İspanyol polisini eleştiren sloganlar attı.

BARCELONA'DA BÜYÜK GÖSTERİ

Gösterilerin en büyüğü Barselona'da düzenlenirken, "Baskılara karşı ve özgürlükleri savunarak" temasıyla organize edilen kent merkezindeki yürüyüşe katılımın çok yüksek olduğu görüldü.

İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA YAŞANDI

Bağımsızlık girişimlerinden dolayı gerginliğin arttığı Barselona sokaklarında küçük çaplı da olsa bundan sonrasına ilişkin endişe verici sayılabilecek olaylar yaşandı. İspanyol ve Katalan bayrakları taşıyan iki ayrı görüşteki yüz kadar genç Barselona sokaklarında karşı karşıya gelince aralarında kavga çıktı. Karşılıklı yumruklaşmaların olduğu olay, Barselona belediye polisinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlendi.

Ayrıca bazı radikal grupların Katalonya'daki en az dört belediye binasındaki İspanyol bayrağını yırtarak yerinden söktüğü bildirildi. Takviye güç olarak Katalonya'ya gönderilen ulusal polis ve jandarma üyelerinin bazılarının, kaldıkları otellerden çıkarılmasına yönelik girişimler oldu.

HALKA "PROVOKASYONA GELMEYİN" ÇAĞRISI

Bu arada Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont ve Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları mesajlarda, Katalanlara eylemleri süresince "demokratik, yurtsever ve onurlu hareket edip provokasyonlara gelmemeleri" çağrısında bulundu.

Kaynak: haberinburada