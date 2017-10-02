KATALONYA: BAĞIMSIZLIK HAKKINI ELDE ETTİK, AB BİZE SIRT ÇEVİREMEZ!
Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, diğer Katalan liderlerle birlikte televizyondan halka hitap etti.
"KURACAĞIMIZ DEVLET BİR CUMHURİYET OLACAK"
Puigdemont, tek taraflı bağımsızlık ilanı kapısının açıldığını belirtti. Puigdemont böylesi bir durumda kuracakları devletin bir "Cumhuriyet" olacağını da vurguladı."İSPANYA, TARİHİNDE UTANÇ VERİCİ BİR SAYFAYA İMZA ATTI"
Katalan liderin açıklamaları şöyle:
İspanya devleti bugün Katalonya ile olan tarihinde utanç verici bir sayfaya imza attı. Bugün milyonlarca insan mobilize oldu. Çok yüksek ve güçlü bir şekilde geleceklerine karar vermek istediklerini söyledi.
"KATALONYA ARTIK BİR AB MESELESİDİR"
Bugün kulak verilmeye hakkımız olduğunu gösterdik. Barışçıl ve demokratik bir devlette yaşamak istiyoruz. Katalonya artık Avrupa Birliği meselesidir. Avrupa vatandaşları olarak saygı görmeyi hak ediyoruz. AB bize sırtını çeviremez.844 KİŞİ YARALANDI
Katalonya Özerk Bölgesi Yönetimi, polisin müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 844 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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