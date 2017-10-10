KATALONLARIN ARDINDAN İSKOÇLAR DA BAĞIMSIZLIK HEVESİNE KAPILDI
Avrupa'da ayrılık ateşi iyiden iyiye alevlenmeye başladı. Katalonya'nın ardından şimdi de İskoçya bağımsızlık referandumu yapmak istiyor.
Katalonya'nın bağımsızlık referandumunun ardından, İngiltere'ye bağlı olan İskoçya'da da bağımsızlık referandumu yeniden dillendirilmeye başlandı.
56 SANDALYENİN 31'İNİ ALDILAR
İskoçya Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkan Yardımcısı Angus Robertson, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması için yeni bir referandum yapılacağını söyledi. SNP, bu yıl içerisinde yapılan seçimlerde Birleşik Krallık parlamentosunda İskoçya için ayrılan 56 sandalyenin 31'ini kazanmayı başarmıştı.2014 YILINDA DA REFERANDUM YAPMIŞLARDI
İskoçya, 2014 yılında bir bağımsızlık referandumu yapmış, referandum sonrasında bölge Birleşik Krallık'a bağlı kalma kararı almıştı. Ancak Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öngören Brexit süreciyle birlikte İskoçya'da yeniden bağımsızlık talepleri gündeme gelmişti.
Kaynak: haberinburada
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