İspanya Başbakanı, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Puigdemont'u, yardımcıları ve bakanlarıyla birlikte görevden almak istediğini açıklarken, Katalanlar tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

Bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya hükümetinin feshedilmesi ve erken seçimlerini görüşmek üzere toplanan İspanyada toplanan Senatoda, başbakan Rajoy bağımsızlık krizine son vermek için hükümetin feshedilmesini istedi. Bu konuşmanın hemen arkasından İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Mariano Rajoy İspanya Senatosunda yaptığı konuşmada, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'u, yardımcıları ve bakanlarıyla birlikte görevden almak istediğini açıkladı. Gelinen noktada özerk bölgenin yetkilerini almaları gerektiğini çünkü önlerinde başka seçenek olmadığını belirten Rajoy, Katalonya yönetimini, bağımsızlık talebinde ısrar ederek "hukukun üstünlüğü prensibine uymamakla" suçladı.

Rajoy'un konuşması senatörlerce alkışlandı.SENATODAKİ KONUŞMASININ HEMEN ARDINDAN BAĞIMSIZLIK İLANI GELDİ

Senatoya seslenen İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'da yaşanan son olayların yasaların, demokrasinin ve hakların açık ihlali olduğunu söyleyerek 155'inci maddenin uygulanması için çağrı yaptı. Bu konuşmanın hemen ardından İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

155. MADDE NE İÇERİYOR

Senato'dan onay çıkarsa Katalan bölgesel yönetimine karşı önlemler cumartesi gününden itibaren yürürlüğe sokulabilecek ve seçimlerde ocak ayından itibaren yapılabilecek.

İspanya Senatosu'nda çoğunluğu, Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi oluşturuyor.

İspanya hükümeti, anayasanın 155. maddesi uyarınca hareket edilmesini öngören düzenlemeyi bugün toplanan Senato'nun onayına sundu.

Söz konusu madde, özerk bölgelerde bir kriz durumunda ulusal hükümetin yönetimi doğrudan eline almasına olanak tanıyor.

SENATO KATALANLARIN KADERİ İÇİN TOPLANDI

İspanya'da Senato, Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Anayasa'nın 155'inci maddesi çerçevesinde alınan kararların uygulanması için toplandı. Başbakan Mariano Rajoy başkanlığındaki hükümet, Katalonya hükümetinin feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesi kararı alarak onay için Senatoya göndermişti.

Kaynak: haberinburada