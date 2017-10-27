KATALANLARIN BAĞIMSIZLIK RESTİ, BAŞBAKAN BAŞKANI GÖREVDEN ALACAĞIM DERKEN GELDİ
İspanya Başbakanı, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Puigdemont'u, yardımcıları ve bakanlarıyla birlikte görevden almak istediğini açıklarken, Katalanlar tek taraflı bağımsızlık ilan etti.
Bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya hükümetinin feshedilmesi ve erken seçimlerini görüşmek üzere toplanan İspanyada toplanan Senatoda, başbakan Rajoy bağımsızlık krizine son vermek için hükümetin feshedilmesini istedi. Bu konuşmanın hemen arkasından İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.
BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Mariano Rajoy İspanya Senatosunda yaptığı konuşmada, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'u, yardımcıları ve bakanlarıyla birlikte görevden almak istediğini açıkladı. Gelinen noktada özerk bölgenin yetkilerini almaları gerektiğini çünkü önlerinde başka seçenek olmadığını belirten Rajoy, Katalonya yönetimini, bağımsızlık talebinde ısrar ederek "hukukun üstünlüğü prensibine uymamakla" suçladı.
Rajoy'un konuşması senatörlerce alkışlandı.SENATODAKİ KONUŞMASININ HEMEN ARDINDAN BAĞIMSIZLIK İLANI GELDİ
Senatoya seslenen İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'da yaşanan son olayların yasaların, demokrasinin ve hakların açık ihlali olduğunu söyleyerek 155'inci maddenin uygulanması için çağrı yaptı. Bu konuşmanın hemen ardından İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.
155. MADDE NE İÇERİYOR
Senato'dan onay çıkarsa Katalan bölgesel yönetimine karşı önlemler cumartesi gününden itibaren yürürlüğe sokulabilecek ve seçimlerde ocak ayından itibaren yapılabilecek.
İspanya Senatosu'nda çoğunluğu, Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi oluşturuyor.
İspanya hükümeti, anayasanın 155. maddesi uyarınca hareket edilmesini öngören düzenlemeyi bugün toplanan Senato'nun onayına sundu.
Söz konusu madde, özerk bölgelerde bir kriz durumunda ulusal hükümetin yönetimi doğrudan eline almasına olanak tanıyor.
SENATO KATALANLARIN KADERİ İÇİN TOPLANDI
İspanya'da Senato, Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Anayasa'nın 155'inci maddesi çerçevesinde alınan kararların uygulanması için toplandı. Başbakan Mariano Rajoy başkanlığındaki hükümet, Katalonya hükümetinin feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesi kararı alarak onay için Senatoya göndermişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar