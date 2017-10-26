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KATALAN LİDERİN KONUŞMASI ÖNCE ERTELENDİ SONRA İPTAL EDİLDİ


Katalan Liderin Konuşması Önce Ertelendi Sonra İptal Edildi
Tarih : 26 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Katalan Liderin Konuşması Önce Ertelendi Sonra İptal Edildi(8/10)4

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un erken seçim çağrısı yapması beklenen konuşması iptal edildi.

ÖNCE ERTELENDİ KONUŞMAYA 10 DAKİKA KALA İPTAL EDİLDİ

Özerk Yönetim, yerel saatle 14.20'de, konuşmaya 10 dakika kala yaptığı açıklamayla etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

İspanyol basınına göre, ilk olarak 13.30'da yapılacağı belirtilen ancak bir saat ertelendikten sonra iptal edilen konuşmada Puigdemont, 20 Aralık'ta bölgede erken seçime gidilmesini isteyecekti.

KARAR GÖSTERİLERDEN HEMEN SONRA GELDİ

Kararın, bağımsızlık yanlılarının olası bir erken seçim ilanına karşı gösteriler düzenlemeye başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Puigdemont'un ofisinden, iptale ilişkin bir açıklama yapılmazken, Katalan liderin bugün akşam saatlerinde yerel parlamentoda yapacağı konuşmayla ilgili bir değişiklik bildirilmedi.

PARLEMENTODA 155. MADDE ELE ALINACAK

Katalan Parlamentosu bugünkü oturumda, merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan kontrol etmesinin yolunu açacak olan Anayasanın 155. maddesini işletme planına nasıl cevap verileceğini ele alacak.

Bugün ayrıca İspanyol Senatosu da, hükümetin 155. maddenini işletimesi ile ilgili kararını görüşecek. Senatodan geçmesi durumunda, Puigdemont dahil Katalan hükümeti yetkilileri görevden alınacak ve bölgede 6 ay içinde erken seçime gidilecek.

İPTAL KARARINA RAĞMEN REFERANDUM YAPILMIŞTI

Katalonya'da 1 Ekim'de Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen bağımsızlık referandumu yapılmıştı. Puigdemont, merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen oylama neticesinde bağımsızlık hakkını elde ettiklerini, ancak merkezi hükümetle diyalog sağlanabilmesi için bunun ilanını askıya aldıklarını söylemişti.

İspanya merkezi hükümeti ise, Puigdemont'un geri adım atmaması karşısında 155. madde çerçevesinde bazı önlemlerin hayata geçirileceğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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