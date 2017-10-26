KATALAN LİDERİN KONUŞMASI ÖNCE ERTELENDİ SONRA İPTAL EDİLDİ
İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un erken seçim çağrısı yapması beklenen konuşması iptal edildi.
ÖNCE ERTELENDİ KONUŞMAYA 10 DAKİKA KALA İPTAL EDİLDİ
Özerk Yönetim, yerel saatle 14.20'de, konuşmaya 10 dakika kala yaptığı açıklamayla etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.
İspanyol basınına göre, ilk olarak 13.30'da yapılacağı belirtilen ancak bir saat ertelendikten sonra iptal edilen konuşmada Puigdemont, 20 Aralık'ta bölgede erken seçime gidilmesini isteyecekti.
KARAR GÖSTERİLERDEN HEMEN SONRA GELDİ
Kararın, bağımsızlık yanlılarının olası bir erken seçim ilanına karşı gösteriler düzenlemeye başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.
Puigdemont'un ofisinden, iptale ilişkin bir açıklama yapılmazken, Katalan liderin bugün akşam saatlerinde yerel parlamentoda yapacağı konuşmayla ilgili bir değişiklik bildirilmedi.
PARLEMENTODA 155. MADDE ELE ALINACAK
Katalan Parlamentosu bugünkü oturumda, merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan kontrol etmesinin yolunu açacak olan Anayasanın 155. maddesini işletme planına nasıl cevap verileceğini ele alacak.
Bugün ayrıca İspanyol Senatosu da, hükümetin 155. maddenini işletimesi ile ilgili kararını görüşecek. Senatodan geçmesi durumunda, Puigdemont dahil Katalan hükümeti yetkilileri görevden alınacak ve bölgede 6 ay içinde erken seçime gidilecek.
İPTAL KARARINA RAĞMEN REFERANDUM YAPILMIŞTI
Katalonya'da 1 Ekim'de Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen bağımsızlık referandumu yapılmıştı. Puigdemont, merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen oylama neticesinde bağımsızlık hakkını elde ettiklerini, ancak merkezi hükümetle diyalog sağlanabilmesi için bunun ilanını askıya aldıklarını söylemişti.
İspanya merkezi hükümeti ise, Puigdemont'un geri adım atmaması karşısında 155. madde çerçevesinde bazı önlemlerin hayata geçirileceğini açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar