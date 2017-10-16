KATALAN LİDERDEN İSPANYA'YA DİYALOG ÇAĞRISI
Katalan lider Carles Puigdemont, İspanya hükümetine gönderdiği mektupta 2 ay içerisinde diyaloğa geçilmesi çağrısında bulundu.
İspanya'da siyasi krize neden olan Katalanların bağımsızlık referandumu sonrasında Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, İspanya hükümetine mektup gönderdi.
"2 AY İÇİNDE DİYALOĞA GEÇİN" ÇAĞRISI
Katalan lider mektupla 2 ay içerisinde diyaloğa geçilmesi çağrısında bulundu. Mektupta Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a Katalonya'nın durumu için bir an önce görüşülmesi talebinde bulundu. Mektupta Katalonya'nın bağımsızlık ilan edip etmeyeceği konusunun ise net olmadığı belirtildi.
İSPANYA KARALI, "REFERANDUM YASA DIŞI" DEMİŞTİ
İspanya Kralı 6. Felipe konuşmasında Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun örgütleyicilerini kınayıp bu kişilerin yasayı çiğnediğini söylemişti.
Televizyondan halka seslenen Kral Felipe, İspanya'daki durumun "son derece ciddi" olduğunu belirterek birlik çağrısında bulunmuştu:
"Referandumu örgütleyen Katalan liderler devletin gücüne saygı göstermiyor. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin ilkelerine zarar verdiler.
Kaynak: haberinburada
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