Bin 800 Yıllık Ağaçtan Çıkan Zeytinyağı 22 Bin Liraya Satıldı
Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı
Tsk'da 700 Kripto Fetö'cü Asker Tespit Edildi
Chp, Emeklilerden Muayene Ücreti Alınmaması İçin Kanun Teklifi Sundu
Fiat Chrysler, 470 Bin Aracını Geri Çağırıyor
Vize Restleşmesi Sonrası, Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti Ankara'ya Geliyor
Trabzonspor, Alanyaspor Hezimetinden 1 Ay Geçmeden 6 Gol Yedi
Holding Yöneticisinin Maaşına Yapılan Rekor Zamma Spk İzin Vermedi
Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin Şampiyon Olması Mümkün Değil
İlkokul Mezunu Bekçi, Çatalhöyük'ü Yazdı! Abd'de Üniversitede Okutulmaya Başlandı
Bütçe Açığı Eylülde 6,4 Milyar Lira Oldu
Hastaneden Baykal'ın Son Durumuyla İlgili Açıklama: Geldiğinde Beynin Ana Damarı Tıkalıydı
Şenol Güneş, 40 Derece Ateşine Rağmen Maça Çıktı
Barzani'den Peşmergeye Talimat: Çatışmayı Başlatan Taraf Olmayın
İşsizlik Temmuz Ayında Yüzde 10,7 Oldu
Dilber Ay, Yeni Filminde Oto Tamircisi Muzaffer Usta'yı Canlandıracak
Söz'ün Yavuz Üsteğmen'i Tolga Sarıtaş Ölümden Döndü
G.Saraylı Gomis, Tudor'a Teşekkür Etmek İçin Koşunca Aslan Sevinci Yapamadı
Helin Palandöken'in Yaralı Arkadaşı: Saldırgan Elinde Silahla Gülerek Arabadan İndi
Asker, İdlib'e Üçüncü İntikali Gerçekleştirdi! Hedef: Anadan Kasabası

Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı

KATALAN LİDERDEN İSPANYA'YA DİYALOG ÇAĞRISI

Katalan lider Carles Puigdemont, İspanya hükümetine gönderdiği mektupta 2 ay içerisinde diyaloğa geçilmesi çağrısında bulundu.

Tarih : 16 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı(8/10)4

İspanya'da siyasi krize neden olan Katalanların bağımsızlık referandumu sonrasında Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, İspanya hükümetine mektup gönderdi.

"2 AY İÇİNDE DİYALOĞA GEÇİN" ÇAĞRISI

Katalan lider mektupla 2 ay içerisinde diyaloğa geçilmesi çağrısında bulundu. Mektupta Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a Katalonya'nın durumu için bir an önce görüşülmesi talebinde bulundu. Mektupta Katalonya'nın bağımsızlık ilan edip etmeyeceği konusunun ise net olmadığı belirtildi.

İSPANYA KARALI, "REFERANDUM YASA DIŞI" DEMİŞTİ

İspanya Kralı 6. Felipe konuşmasında Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun örgütleyicilerini kınayıp bu kişilerin yasayı çiğnediğini söylemişti.

Televizyondan halka seslenen Kral Felipe, İspanya'daki durumun "son derece ciddi" olduğunu belirterek birlik çağrısında bulunmuştu:

"Referandumu örgütleyen Katalan liderler devletin gücüne saygı göstermiyor. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin ilkelerine zarar verdiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Katalan  Liderden  İspanya  Ya  Diyalog  Çağrısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER