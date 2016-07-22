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katalan ekibi gomes ile anlaştı

KATALAN EKİBİ GOMES İLE ANLAŞTI

Barcelona, 22 yaşındaki Portekizli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 10:56
Puan Ver : Katalan Ekibi Gomes İle Anlaştı(8/10)6


La Liga ekiplerinden Barcelona, Valencia'nın orta saha oyuncusu Andre Gomes'i transfer etti.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Portekizli oyuncu için Valencia ile anlaşmaya varıldığı, oyuncunun gelecek hafta düzenlenecek törende resmi sözleşmeye imza atacağı duyuruldu.



Açıklamada, EURO 2016'da şampiyon olan Portekiz Milli Takımı ile 5 maça çıkan Gomes'in alacağı ücret ve sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, İspanyol basını Katalan ekibinin, 50 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek futbolcuyu 5 yıllığına renklerine bağladığını öne sürdü.



Portekiz ekibi Benfica'dan Valencia'ya transfer edilen Gomes, 2 sezonda çıktığı 75 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.








Etiketler: Katalan  Ekibi  Gomes  İle  Anlaştı    haber

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