KATALAN EKİBİ GOMES İLE ANLAŞTI
Barcelona, 22 yaşındaki Portekizli futbolcuyu kadrosuna kattı.
La Liga ekiplerinden Barcelona, Valencia'nın orta saha oyuncusu Andre Gomes'i transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Portekizli oyuncu için Valencia ile anlaşmaya varıldığı, oyuncunun gelecek hafta düzenlenecek törende resmi sözleşmeye imza atacağı duyuruldu.
Açıklamada, EURO 2016'da şampiyon olan Portekiz Milli Takımı ile 5 maça çıkan Gomes'in alacağı ücret ve sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, İspanyol basını Katalan ekibinin, 50 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek futbolcuyu 5 yıllığına renklerine bağladığını öne sürdü.
Portekiz ekibi Benfica'dan Valencia'ya transfer edilen Gomes, 2 sezonda çıktığı 75 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
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