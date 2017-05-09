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kasten adam yaralamadan soruşturma açıldı

KASTEN ADAM YARALAMADAN SORUŞTURMA AÇILDI

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı tehlikede… Yıldırım; ceza alır, güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklanma kararı çıkarsa, yasak süresince yöneticilik yapamayacak

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:28
Puan Ver : Kasten Adam Yaralamadan Soruşturma Açıldı(8/10)6


Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesi yaşanan tokatlama olayı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sonra savcılık da düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, basketbol maçında tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Yıldırım'ın hareketi için 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri devreye girecek. Tokat atmak TCK'nın 86. maddesindeki kasten yaralama fiiline karşılık geliyor. Yani bu da kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabileceği anlamına geliyor.



DİSİPLİN CEZALARI BELLİ OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör arasında Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk karşılaşması öncesi yaşanan olaylar hakkında kararını verdi. Dün toplanan Disiplin Kurulu, rakip kulüp başkanına attığı tokat sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a altı ay hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası verdi. Kurul ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyingüngör'e Aziz Yıldırım'a yönelik hareketi sebebiyle bir ay hak mahrumiyeti ve yedi bin 500 lira para cezası verildiğini duyurdu. Aziz Yıldırım, aldığı cezaya karşın basketbol müsabakalarını tribünden veya locadan izleyebiliyor, protokol tribünü ile oyun alanına ise 5 metreden fazla yaklaşamıyor.



 



kaynak:sabah








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