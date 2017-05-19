Şok Sözler! Galatasaray Küme Düşer
Trafik Sigortası Yapmayana Ceza Geliyor
Şok Diyet Mağduru Olmayın!
Ak Parti'de Bir Seçim De 24 Mayıs'ta
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Futbol Camiası 19 Mayıs'ı Kutladı
İbrahim Erkal'ın İsmi Memleketinde Yaşatılacak
Başsavcı'dan Sözcü Gazetesine Operasyon Açıklaması
Dolar/Tl 3.60'ın Altına Geriledi
Kuzey Kore'de Çıldırdı! Füze Ürettikleri İçin Kutlama Yaptılar
Kastamonu'da Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 3 Ölü
Tsk, Sınır Ötesi Harekat İçin Olası Senaryoları Hazırladı
Gençlik Merkezleri Günleri'nde Diyarbakır Rüzgarı
Kıvanç Tatlıtuğ 110 Bin Euroya Tekne Aldı
Kızamık Her An Hortlayabilir
Kadınlarda İlk Jinekolojik Muayene Ne Zaman Yapılmalı?
Rusya Ve Suriye'den Eş Zamanlı 'abd' Açıklaması!
Galaxy S8'in Satış Rakamları Ne Durumda?
Moto C Ve C Plus Resmen Tanıtıldı
Moto Z2 Force Ve Z2 Play'in Görüntüleri Sızdırıldı

kastamonu'da otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü

KASTAMONU'DA OTOMOBİL KAMYONLA ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ

Kaza, D-100 Karayolu'nun Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 12:52
Puan Ver : Kastamonu'da Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 3 Ölü(9/10)11


Kaza, D-100 Karayolu'nun Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 PR 155 plakalı Otomobil, iddiaya göre kavşağa hızlı girince yağmurun da etkisiyle kontrolden çıktı. Devrilip takla atarak karşı şeride geçen otomobil, 53 yaşındaki Ahnmet Tunç yönetimindeki 38 SP 275 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon ile çarpıştı.



Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi olay yerinde öldü. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Ahmet Tunç, otomobilin takla atarak üzerine doğru geldiğini söyleyerek, "Araca çarpmamak için manevra yaptım ama kurtaramadım" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kastamonu  Da  Otomobil  Kamyonla  Çarpıştı  3  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER