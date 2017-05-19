KASTAMONU'DA OTOMOBİL KAMYONLA ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ
Kaza, D-100 Karayolu'nun Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi.
Kaza, D-100 Karayolu'nun Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 PR 155 plakalı Otomobil, iddiaya göre kavşağa hızlı girince yağmurun da etkisiyle kontrolden çıktı. Devrilip takla atarak karşı şeride geçen otomobil, 53 yaşındaki Ahnmet Tunç yönetimindeki 38 SP 275 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon ile çarpıştı.
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi olay yerinde öldü. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Ahmet Tunç, otomobilin takla atarak üzerine doğru geldiğini söyleyerek, "Araca çarpmamak için manevra yaptım ama kurtaramadım" dedi.
kaynak:milliyet
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