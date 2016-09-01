

Internet koruma ve anti-virüs devi Kaspersky, hayati derecedeki öneme sahip sorunun üstesinden nihayet geldi.



Kaspersky, dünyanın en başarılı anti-virüs, internet koruması ve kişisel firewall uygulamalarından bazılarını sunuyor. Rus üreticinin en büyük başarısı, yalnızca yeni zararlıları tespit edebilmesi değil. Yapılan bazı testlere göre Rus yazılımcının ürünleri, işlemciye yüzden 1'den az yük bindiriyor. Bu da, söz konusu uygulamaları sadece güvenilir değil; çok da hızlı hale getiriyor.



Gerçi yazılım devi, son derece çarpıcı suçlamalarla da karşı karşıya kalmıştı. Bloomberg, 2015 yılında, Kaspersky'in Rus ordusu ile yakın bağ içerisinde olduğunu iddia, yazılım şirketinin “bazı kişisel verileri paylaşabileceği” imasında bulunmuştu. Ne var ki söz konusu iddiaların gerçekliği asla ama asla kanıtlamadı.



Şimdi günümüze dönelim. Büyük K'nın yeni güvenlik yazılımları son derece ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı. Daha kapsamlı açıklamamız gerekirse, yazılımda bulunan bazı açıkların, uygulamanın devre-dışı kalmasını ve kötü niyetli kişilerin, sisteme sızılmasına neden olduğuna dair güçlü şüpheler mevcuttu.



Rus dev, söz konusu sorunların, son güncelleme ile sonsuzluk ile buluştuğunu duyurdu. Artık yazılım, kötü niyetli kodlara karşı korumalı durumda.



Eğer Kaspersky kullanıcısı iseniz ve son güncellemeden yararlanmayı tercih etmediyseniz, ivedilikle güncelleme yapmanızı öneriyoruz.



Üretici; Norton, McAfee ve Webroot ile birlikte, Avrupa'nın en çok tercih edilen güvenlik markalarından biri. Amazon.com listelerinde, ilk 10'da olması, bu ifadeyi doğruluyor.



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