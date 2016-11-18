

Dünyanın önde gelen güvenlik yazılımı üreticilerinden Kaspersky, Microsoft'un politikalarını yerden yere vurdu ve ağır göndermelerde bulundu.



Windows 10'un satışa sunulması ile diğer yazılım devlerinin oyun alanı iyice daraldı. Microsoft, sürekli kendi yazılımlarını öne çıkarıyor: Tarayıcı olarak Edge, oyun platformu için Windows Store ve Play Anywhere ve güvenlik yazılımı için Defender… Öyle bir imaj yaratılıyor ki; sanki bu yazılımlar, istenen tüm faydaları karşılıksız yerine getiriyor.



Ne var ki Kaspersky kurucusu Eugene Kaspersk, Amerikalı teknoloji devine karşı direniş gösteriyor. Firmanın kurucusu Eugene Kaspersky, sosyal medya hesabından Microsoft aleyhinde ciddi ifadeler kullandı. Eugene Kaspersky, “Microsot, anti-tröst anlaşmalarını ihlal ediyor. Windows 10 kurduğunuzda karşınıza çıkan ilk yazılım Windows Defender. Üstelik şirket, bu ve buna benzer yazılımların kurulmasını ve güncellemesini adeta bir güvenlik zorunluluğu gibi önümüze sunuyor. Bizim gibi yazılım geliştiricilere nefes alacak alan dahi tanınmamış. Avrupa Birliği ve Rusya'da şikayetlerde bulunduk. Amerika'da da rahatsızlığımızı dile getirdik.” ifadelerini kullandı.



Kaspersky, makul olmaya çalışıyor ve sadece kendini temsil eden ifadeler kullanmıyor. Rus şirkete göre, yalnızca kendileri değil pek çok güvenlik şirketi, Windows Defender'dan üstün yazılımlar sunuyor. Lakin Defender olmaz ise olmaz yaklaşımı nedeniyle, gün geçtikçe pazar payları düşüyor.



Şu ekranla karşılaşan kullanıcı, nasıl üçüncü parti yazılım devlerine güvenebilir?



Microsoft, Diğer Yazılım Devlerine Karşı!



Windows 10'nun uyarı ekranları hangi yazılımı kurarsanız kurun, yeterli olmayacağı imasında bulunuyor. Zira sağ alt köşedeki uyarı kutucukları, diğer güvenlik yazılımlarını fazla irdelemeden gerekeni yapmanızı talep ediyor.



Microsoft doğal olarak kendi ürününün reklamı yapsa da, Rus güvenlik devinin haksız olduğunu söylemeyiz. Şikayetlerin sonucunun nereye varacağını ise merakla bekliyoruz.



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