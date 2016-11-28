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kasko ve trafik sigortasına dolar zammı yolda

KASKO VE TRAFİK SİGORTASINA DOLAR ZAMMI YOLDA

Trafik sigortası ve kaskoda yedek parça fiyatlarının dövize endeksli olması sigortacıların hasar maliyetlerini artıracak, bu da kısa vadede prim artışını getirecek.

Tarih : 28 Kasım 2016, 09:32
Puan Ver : Kasko Ve Trafik Sigortasına Dolar Zammı Yolda(7/10)7


 Dolardaki artış, sigorta pazarını vururken, önümüzdeki dönemde dolardaki artışın devam etmesi halinde başta trafik ve kaskodan oluşan oto sigortaları olmak üzere tüm sigortalarda fiyatlar artacak. Prim artışının en önemli nedeni ise dolara bağlı hasar maliyetindeki artış olacak. Özellikle trafik sigortası ve kaskoda yedek parça fiyatlarının dövize endeksli olması, sigorta şirketlerinin hasarlarını artıracağından bu durum, kısa vadede sigortalılara prim artışı olarak yansıyacak. Dövize endeksli poliçelerde ise fiyat artışı kaçınılmaz.



BÜYÜME YAVAŞLAYABİLİR



Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, döviz kurlarındaki artışın enflasyonu arttırıcı etkisi göz önünde bulundurulduğunda, maliyetlerin artacağını söyledi. Her yüzde 10'luk devalüasyonun, enflasyonu yüzde 1.5-2 artırdığını belirten Gülen, "Döviz kuruna endeskli maliyetler kur artışından, TL'ye endeksli maliyetler enflasyondan dolayı artacak. Bu da öncelikle yeni varlık edinmeyi zorlaştıracak; sektörün büyümesini yavaşlayacak. Bir taraftan talepte bir azalma olurken, diğer taraftan da sigorta sektörünün ana maliyetini oluşturan hasar maliyetlerinde artış, kaçınılmaz olarak gerçekleşecek" dedi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Kasko  Ve  Trafik  Sigortasına  Dolar  Zammı  Yolda    haber

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