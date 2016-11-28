

Dolardaki artış, sigorta pazarını vururken, önümüzdeki dönemde dolardaki artışın devam etmesi halinde başta trafik ve kaskodan oluşan oto sigortaları olmak üzere tüm sigortalarda fiyatlar artacak. Prim artışının en önemli nedeni ise dolara bağlı hasar maliyetindeki artış olacak. Özellikle trafik sigortası ve kaskoda yedek parça fiyatlarının dövize endeksli olması, sigorta şirketlerinin hasarlarını artıracağından bu durum, kısa vadede sigortalılara prim artışı olarak yansıyacak. Dövize endeksli poliçelerde ise fiyat artışı kaçınılmaz.







BÜYÜME YAVAŞLAYABİLİR







Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, döviz kurlarındaki artışın enflasyonu arttırıcı etkisi göz önünde bulundurulduğunda, maliyetlerin artacağını söyledi. Her yüzde 10'luk devalüasyonun, enflasyonu yüzde 1.5-2 artırdığını belirten Gülen, "Döviz kuruna endeskli maliyetler kur artışından, TL'ye endeksli maliyetler enflasyondan dolayı artacak. Bu da öncelikle yeni varlık edinmeyi zorlaştıracak; sektörün büyümesini yavaşlayacak. Bir taraftan talepte bir azalma olurken, diğer taraftan da sigorta sektörünün ana maliyetini oluşturan hasar maliyetlerinde artış, kaçınılmaz olarak gerçekleşecek" dedi.







kaynak:haberler