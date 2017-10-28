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Kasıtlı HIV Virüsü Bulaştıran İtalyan Muhasebeciye 24 Yıl Hapis

KASITLI HIV VİRÜSÜ BULAŞTIRAN İTALYAN MUHASEBECİYE 24 YIL HAPİS

İtalya'da, HIV virüsünü taşıdığını bildiği halde onlarca kadınla birlikte olup virüsün yayılmasına neden olan muhasebeci, 24 yıl hapis cezası aldı.

Tarih : 28 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Kasıtlı Hıv Virüsü Bulaştıran İtalyan Muhasebeciye 24 Yıl Hapis(10/10)6

İtalya'da, HIV virüsünü taşıdığını bildiği halde onlarca kadınla birlikte olup virüsün yayılmasına neden olan bir kişi 24 yıl hapis cezası aldı.

50'DEN FAZLA KADINLA BİRLİKTE OLDU, 32'SİNE VİRÜS BULAŞTIRDI

Valentino Talluto adlı, 33 yaşındaki muhasebecinin, durumunu öğrendikten sonra 50'den fazla kadınla cinsel ilişkiye girip bunlardan 32'sine virüsü bulaştırdığı ortaya çıktı.

KADINLAR GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA FARK ETTİ

Kadınların çoğu Talluto gözaltına alındıktan sonra olayın farkına vardı.

Mahkeme, sanığın virüsü taşıdığını bilmesine rağmen ilişki sırasında korunmadığı için kasıtlı davrandığına hükmetti.

24 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Savunma avukatıysa virüsün kadınlara Talluto'dan geçtiğini ispat etmenin mümkün olmadığını söyleyerek sanığın suçsuz olduğunu savundu.

24 yıl hüküm giyen Talluto müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

HIV virüsünün neden olduğu AIDS hastalığı dünya genelinde yaklaşık 35 milyon kişinin ölümüne yol açtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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