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Kasırganın maliyeti 40 milyar doları buldu

KASIRGANIN MALİYETİ 40 MİLYAR DOLARI BULDU

Amerikalı finans kuruluşu Morgan Stanley, Teksas eyaletinde etkili olan Harvey kasırgasının ülke ekonomisine maliyetinin 40 milyar dolar olacağını öngördü.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Kasırganın Maliyeti 40 Milyar Doları Buldu(5/10)1

Morgan Stanley, yayınladığı raporda, Houston ve Rockport başta olmak üzere Teksas'ın güneydoğusundaki kıyı şehirlerde hayatı durduran kasırganın ekonomik bilançosunun 30-40 milyar dolar olacağı tahmininde bulundu. Bu tahminler doğru çıkarsa Harvey, ABD'de yaşanan en maliyetli dördüncü kasırga olarak kayıtlara geçecek. Listenin ilk üç sırasında ise 160 milyar dolarla Katrina (2005), 70 milyar dolarla Sandy (2012) ve 48 milyar dolarla Andrew (1992) kasırgaları bulunuyor.

EN BÜYÜK MALİYET SİGORTA ŞİRKETLERİNE

Morgan Stanley, raporunda ayrıca Harvey kasırgasında en büyük maliyeti sigorta şirketlerinin üstleneceğine işaret etti. Buna karşın, ülkenin önde gelen sigorta şirketleri bölgedeki yağış ve seller hala devam ettiği için maliyet tahminleri henüz açıklamadı.

Sigorta sektörüne, Katrina kasırgası yaklaşık 80 milyar, Sandy kasırgası ise 36 milyar dolar civarında zarara neden olmuştu.

PETROL ÜRETİM KAPASİTESİ 2,2 MİLYON VARİL AZALDI

Harvey kasırgasının ülkenin enerji merkezi Teksas'ı vurmasının bölgedeki petrol rafinerilerine verdiği zararın derecesinin de ekonomik kayıplar açısından büyük önem arz ettiği belirtiliyor.

Standard and Poor's Global'ın verilerine göre, rafinerilerin devre dışı kalması nedeniyle ülkenin günlük üretim kapasitesi 2,2 milyon varil azaldı.

Kasırga nedeniyle kapanan tesisler arasında Exxon Mobil'in ABD'nin en büyük ikinci rafinerisi olma özelliğini taşıyan Baytown de yer alıyor.

Uzmanlar, petrol rafinerilerinin geçici olarak kapanmasına yol açan kasırganın enerji fiyatlarını bir miktar yükseltebileceğine ancak bunun kalıcı olmayacağına işaret ediyor.

Öte yandan, Harvey kasırgası sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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