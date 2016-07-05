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kaşınızda playstation vr çıkış oyunları!

KAŞINIZDA PLAYSTATİON VR ÇIKIŞ OYUNLARI!

Sony'nin merakla beklenen sanal gerçeklik gözlüğü Playstation VR'ın çıkış oyunları açıklandı!

Tarih : 05 Temmuz 2016, 21:30
Puan Ver : Kaşınızda Playstation Vr Çıkış Oyunları!(6/10)8


Sony'nin yeni nesil oyun deneyimi olarak nitelendirebileceğimiz sanal gerçeklik için geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğü Playstation VR tüm özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihiyle birlikte duyurulmuş ancak çıkış oyunları hakkında net bir bilgi verilmemişti.



13 Ekim tarihinde 399 dolar fiyat etiketiyle satılacak olan PS VR kendisine özel tasarlanmış oyunlar ile birlikte çıkışını gerçekleştirecek.



İlk olarak 50 oyun ile çıkış yapacağını açıklayan Sony, bu oyunların bazılarının isimlerini yayınladı. İşte öne çıkan oyunlar:



Batman: Arkham VR

Batman:Arkham VR Playsatation VR Özel sürüm

Batleezone

Eagle Flight

Harmonix Music VR

RIGS: Mechanized Combat League

Job Simulator

PS VR Worlds

Job Simulator

Robinson: The Journey

SuperHyperCube

Super Stardust Ultra VR

Tethered








Etiketler: Kaşınızda  Playstation  Vr  Çıkış  Oyunları    haber

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