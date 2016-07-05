KAŞINIZDA PLAYSTATİON VR ÇIKIŞ OYUNLARI!
Sony'nin merakla beklenen sanal gerçeklik gözlüğü Playstation VR'ın çıkış oyunları açıklandı!
Sony'nin yeni nesil oyun deneyimi olarak nitelendirebileceğimiz sanal gerçeklik için geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğü Playstation VR tüm özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihiyle birlikte duyurulmuş ancak çıkış oyunları hakkında net bir bilgi verilmemişti.
13 Ekim tarihinde 399 dolar fiyat etiketiyle satılacak olan PS VR kendisine özel tasarlanmış oyunlar ile birlikte çıkışını gerçekleştirecek.
İlk olarak 50 oyun ile çıkış yapacağını açıklayan Sony, bu oyunların bazılarının isimlerini yayınladı. İşte öne çıkan oyunlar:
Batman: Arkham VR
Batman:Arkham VR Playsatation VR Özel sürüm
Batleezone
Eagle Flight
Harmonix Music VR
RIGS: Mechanized Combat League
Job Simulator
PS VR Worlds
Job Simulator
Robinson: The Journey
SuperHyperCube
Super Stardust Ultra VR
Tethered
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