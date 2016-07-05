

Sony'nin yeni nesil oyun deneyimi olarak nitelendirebileceğimiz sanal gerçeklik için geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğü Playstation VR tüm özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihiyle birlikte duyurulmuş ancak çıkış oyunları hakkında net bir bilgi verilmemişti.







13 Ekim tarihinde 399 dolar fiyat etiketiyle satılacak olan PS VR kendisine özel tasarlanmış oyunlar ile birlikte çıkışını gerçekleştirecek.







İlk olarak 50 oyun ile çıkış yapacağını açıklayan Sony, bu oyunların bazılarının isimlerini yayınladı. İşte öne çıkan oyunlar:







Batman: Arkham VR



Batman:Arkham VR Playsatation VR Özel sürüm



Batleezone



Eagle Flight



Harmonix Music VR



RIGS: Mechanized Combat League



Job Simulator



PS VR Worlds



Job Simulator



Robinson: The Journey



SuperHyperCube



Super Stardust Ultra VR



Tethered