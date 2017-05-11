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kasımpaşa'da çok önemli 3 eksik

KASIMPAŞA'DA ÇOK ÖNEMLİ 3 EKSİK

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Lacivert beyazlıların hücum hattında önemli eksiklikler bulunuyor.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:24
Puan Ver : Kasımpaşa'da Çok Önemli 3 Eksik(10/10)11


Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.



Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek moral depolayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.



Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde geride kalan 30 haftada topladığı 40 puanla 7. sırada yer alıyor.



Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada kümede kalma mücadelesi veriyor.



 



kaynak:sabah








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