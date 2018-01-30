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Kasımpaşa Sergen Yalçın'la Anlaşamadı, Kemal Özdeş Geri Döndü

KASIMPAŞA SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞAMADI, KEMAL ÖZDEŞ GERİ DÖNDÜ

Teknik direktörlük görevi için görüşmelerde bulunduğu Sergen Yalçın'la anlaşma sağlayamayan Kasımpaşa, Kemal Özdeş'i yeniden takımın başına getirdi.

Tarih : 30 Ocak 2018, 23:30
Puan Ver : Kasımpaşa Sergen Yalçın'la Anlaşamadı, Kemal Özdeş Geri Döndü(6/10)2

Hafta sonu Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Kemal Özdeş istifa etmiş, sonrasında deneyimli teknik direktörün görevinden alındığı ortaya çıkmıştı.

Lacivert-Beyazlı ekip, yeni teknik adam konusunda Sergen Yalçın'la görüşmelerde bulunmuş ve iki tarafın prensipte anlaşmaya varmıştı.

Ancak akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı ve Kasımpaşa resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, teknik direktör Kemal Özdeş'le yola devam kararı alındığı duyuruldu.

"KEMAL ÖZDEŞ'İN GÖREVİNE DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Kasımpaşa'nın açıklamasında, "Teknik Sorumlumuz Kemal Özdeş'in Kulübümüzden ayrılmasının ardından, yurt dışından dönen Kasımpaşa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Turgay Ciner, bugün Kemal Özdeş ile yaptığı görüşmeden sonra, Sayın Kemal Özdeş'in görevine devam etmesine karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile ayrılık kararının ardından Sergen Yalçın'ın ismi anılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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