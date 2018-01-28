KASIMPAŞA, IGOR TUDOR'LA İLGİLENDİKLERİ YÖNÜNDEKİ HABERLERİ YALANLADI
Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Igor Tudor'un takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı, "Pazartesi günü çalışmalara başlayacağız." dedi.
Kasımpaşa yönetimi, deplasmanda Beşiktaş'tan alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Kemal Özdeş'in görevine son verdi. Ardından Paşa'nın takımın başına Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un getirileceği iddia edildi.
"TUDOR'LA İLGİMİZ YOK"
Bu iddialara yanıt Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den geldi. Bilgin, konuyla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, "Tudor ile bir ilgimiz yok. Pazartesiden itibaren başkan ile birlikte çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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