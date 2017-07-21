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Kasımpaşa, Hazırlık Maçında El Shabab'a 3-1 Yenildi

KASIMPAŞA, HAZIRLIK MAÇINDA EL SHABAB'A 3-1 YENİLDİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçında El Shabab'a 3-1 mağlup oldu.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Kasımpaşa, Hazırlık Maçında El Shabab'a 3-1 Yenildi(9/10)5

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Avusturya kampında Suudi Arabistan temsilcisi El Shabab ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.

PAŞA'NIN TEK GOLÜNÜ VEYSEL SARI ATTI

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa'nın golünü maçın 19. dakikasında Veysel Sarı atarken, El Shabab'ın gollerini ise 14. dakikada Benyettou, 35. dakikada Kaabi ve 83. dakikada El Fahad kaydetti.

Kasımpaşa, kamp çalışmalarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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