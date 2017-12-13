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Kasımpaşa, Deplasmanda Boluspor'a 4-1 Mağlup Olup Kupaya Veda Etti

Kasımpaşa, deplasmanda Boluspor'a 4-1 mağlup olup kupaya veda etti

KASIMPAŞA, DEPLASMANDA BOLUSPOR'A 4-1 MAĞLUP OLUP KUPAYA VEDA ETTİ

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş karşılaşmasında Boluspor'a 4-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Tarih : 13 Aralık 2017, 06:00
Puan Ver : Kasımpaşa, Deplasmanda Boluspor'a 4-1 Mağlup Olup Kupaya Veda Etti(5/10)1

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

2 MAÇTA DA MAĞLUP OLDULAR

İstanbul'da oynanan ilk maçı Boluspor 3-1'lik skorla kazanan Boluspor, evindeki maçı da 4-1 kazanarak bir üst tura yükselen takım oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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