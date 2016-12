Sonbahar ayları ve özellikle Yılbaşı'na yakın dönemler, oyun dünyasının en bereketli olduğunu zamanlardır. Kasım ayında birbirinde çarpıcı oyunlar, pek çok platformda satışa sunulacak.



Oyun üreticileri, her zamanki gibi nükleer silahlarını sonbahar-kış dönemine sakladılar. Lakin bu Kasım, önceli yıllardan bile haşmetli olacağa benziyor. Zira listede, dünyanın ilk onunda yer almaya hatta; ilk sırayı kapmaya aday yapımlar var. Bunlar arasında en göze çarpanlarını sizin için seçtik.



Kasım'ın Ses Getirecek Oyunları:



Call of Duty: Infinite Warfare



Çıkış Tarihi: 4 Kasım (Geçen Cuma)



Platform: Xbox One, PS4, PC



Dishonored 2



Çıkış Tarihi: 4 Kasım (Geçen Cuma)



Platform: Xbox One, PS4, PC



Pokemon Sun / Moon



Çıkış Tarihi: 18 Kasım 2016



Platform: Nintendo 3DS



Watch Dogs 2



Çıkış Tarihi: 15 Kasım (Xbox One, PS4) / 29 Kasım (PC)



Final Fantasy XV



Çıkış Tarihi: 28 Kasım 2016



Plaform: Xbox One, PS4, PC



Football Manager 2017



Çıkış Tarihi: 4 Kasım 2016 (Geçen Cuma)



Platform: PC



The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier Episode 1



Çıkış Tarihi: 15 Kasım



Platform: Xbox One, Xbox 360, PS4, PS4, pX



Darksiders: Warmastered Edition



Çıkış Tarihi: 29 Kasım



Platform: Microsoft Xbox One ve Sony PS4



The Crew: Calling All Units



Çıkış Tarihi: 29 Kasım



Platform: Xbox One, PS4, PC



Samsung, Note 7 Faciasını Unutturmak İstiyor!