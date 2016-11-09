KASIM'DA PİYASAYA SÜRÜLECEK TÜM BOMBA OYUNLAR!
Sonbahar ayları ve özellikle Yılbaşı'na yakın dönemler, oyun dünyasının en bereketli olduğunu zamanlardır. Kasım ayında birbirinde çarpıcı oyunlar, pek çok platformda satışa sunulacak.
Sonbahar ayları ve özellikle Yılbaşı'na yakın dönemler, oyun dünyasının en bereketli olduğunu zamanlardır. Kasım ayında birbirinde çarpıcı oyunlar, pek çok platformda satışa sunulacak.
Oyun üreticileri, her zamanki gibi nükleer silahlarını sonbahar-kış dönemine sakladılar. Lakin bu Kasım, önceli yıllardan bile haşmetli olacağa benziyor. Zira listede, dünyanın ilk onunda yer almaya hatta; ilk sırayı kapmaya aday yapımlar var. Bunlar arasında en göze çarpanlarını sizin için seçtik.
Kasım'ın Ses Getirecek Oyunları:
Call of Duty: Infinite Warfare
Çıkış Tarihi: 4 Kasım (Geçen Cuma)
Platform: Xbox One, PS4, PC
Dishonored 2
Çıkış Tarihi: 4 Kasım (Geçen Cuma)
Platform: Xbox One, PS4, PC
Pokemon Sun / Moon
Çıkış Tarihi: 18 Kasım 2016
Platform: Nintendo 3DS
Watch Dogs 2
Çıkış Tarihi: 15 Kasım (Xbox One, PS4) / 29 Kasım (PC)
Final Fantasy XV
Çıkış Tarihi: 28 Kasım 2016
Plaform: Xbox One, PS4, PC
Football Manager 2017
Çıkış Tarihi: 4 Kasım 2016 (Geçen Cuma)
Platform: PC
The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier Episode 1
Çıkış Tarihi: 15 Kasım
Platform: Xbox One, Xbox 360, PS4, PS4, pX
Darksiders: Warmastered Edition
Çıkış Tarihi: 29 Kasım
Platform: Microsoft Xbox One ve Sony PS4
The Crew: Calling All Units
Çıkış Tarihi: 29 Kasım
Platform: Xbox One, PS4, PC
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