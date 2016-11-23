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kasım'da oyun oynamak başkadır!

KASIM'DA OYUN OYNAMAK BAŞKADIR!

2016 yılının Kasım ayı, oyun tutkunları açısında gerçekten de harika bir ay oldu. PlayStation 4 Pro ve Xbox One S gibi konsolların satışa sunulması da, sektöre ilgiyi zirveye taşıdı.

Tarih : 23 Kasım 2016, 13:02
Puan Ver : Kasım'da Oyun Oynamak Başkadır!(10/10)11


2016 yılının Kasım ayı, oyun tutkunları açısında gerçekten de harika bir ay oldu. PlayStation 4 Pro ve Xbox One S gibi konsolların satışa sunulması da, sektöre ilgiyi zirveye taşıdı.



2016 Kasımı, oyun dünyası açısından son birkaç yılın aynı dönemleri ile karşılaştırılırsa harika geçti diyebiliriz. Zira harika ve çok satan oyunlar listesinde kolayca tepeye oynayabilecek yapımlarla buluştu.



Kasım'ın bitmesine henüz bir hafta kalsa da, büyük toplar çoktan yüzünü gösterdi. Şimdi bu oyunlar hakkında, kısa ve öz bilgileri sizinle paylaşacağız.



Call of Duty: Infinite Warfare



Uzak bir gelecekte geçen yapımda, Captain Nick Reyes'in önderliğinde Güneş Sistemini dolaşıp, gizemli operasyonlara katılan bir ekibi yöneteceğiz. Oyun; Xbox One, Sony PS4 ve PC için satışa sunuldu.



Dishonored 2



Her ne kadar PC versiyonu baştan aşağı bug dolu olsa da, kaliteli bir devam oyununa merhaba demeye hazır olun.



Final Fantasy XV



Uzun ama çok uzun bir bekleyişin ardından yapım, 29 Kasım'da Sony PlayStation 4 ve Xbox One platformları ile buluşacak.



Watch Dogs 2



Yeni Watch Dogs ile birlikte, Chicago'nun o karanlık, kasvetli ve tehlikeli sokaklarına yolculuk edeceğiz.



Pokemon Sun / Moon



Pokemon serisinin yeni halkası, Nintendo 3DS platformunda, dünya çapında satış rekorları kırması bekleniyor.



We Sing



Popüler kültürün yeni buluşu, müzik simülasyonu türündeki yapım We Sing; Xbox One ve PS4 platformlarında satışa sunuldu.



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