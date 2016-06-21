

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, Şii lider Ayetullah Şeyh İsa Kasım'ı vatandaşlıktan çıkaran Bahreyn'i tehdit edip, "Bunun bedelini ağır ödersiniz" dedi.



Nüfusun büyük çoğunluğu Şii olan ancak Sünni kraliyet ailesi tarafından yönetilen Bahreyn'de yetkililer, Şii lider Ayetullah Şeyh İsa Kasım'ın vatandaşlıktan çıkarıldığını açıkladı.







İran'ın Suriye ve Irak'taki iç savaşlarda Şii güçlere komutanlık yapan Kasım Süleymani, Şii lider Ayetullah Şehy İsa Kasım'ı vatandaşlıktan çıkardığı için Bahreyn'i tehdit etti.







Yarı resmi Fars haber ajansının haberine göre, Süleymani, "Manana rejimi Ayetullah Şeyh İsa Kasım'dan uzak dursun yoksa El Halife hanedanlığını devirecek silahlı bir direniş de dahil bunun bedelini ağır öder" dedi.