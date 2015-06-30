Çin'in Shandong eyaletinde bir kadın kasaptan aldığı bifteklik eti eve getirip açtığında tıpkı bir kalp gibi attığını görünce şok geçirdi



People's Daily'nin haberine göre, soyadı Cheng olan kadın, kasaptan aldığı taze eti evine götürdükten bir saat sonra biftek yapmak üzere mutfak tezgahının üzerine koydu.



Ancak Bayan Sheng etin kımıldadığını görünce şok geçirdi. Annesinin çağrısı üzerine mutfağa gelen oğlu canlanan eti cep telefonuyla görüntüledi.