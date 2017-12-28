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Kasap Döner, 2018'de Bitcoin'le Ödeme Kabul Edecek

KASAP DÖNER, 2018'DE BİTCOİN'LE ÖDEME KABUL EDECEK

Kasap Döner, dijital para birimi olan Bitcoin ile ödeme uygulamasını 2018 yılında tüm şubelerinde kullanıma açıyor.

Tarih : 28 Aralık 2017, 23:10
Puan Ver : Kasap Döner, 2018'de Bitcoin'le Ödeme Kabul Edecek(8/10)4

Bitcoin ünlü bir fast food markası için ödeme aracı oldu. Kasap Döner'in Genel Müdürü Bahar Özürün "Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.

BITCOIN NASIL KULLANILIR?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yok.

Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile dijital para alabilir, gönderebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılır.

Bitcoin'ler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece el değiştiren Bitcoin'ler bir kereden fazla kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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