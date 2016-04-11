

Ocak ayında yaşanan olayda Tuğba O. (31), samimi komşusu Nafia D.'nin (51) zilini çaldı. Kapı açıldığında da hazırladığı kartopunu yüzüne attı. Buna kızan Nafia D. ise genç kadının üzerine sıcak çay döktü. İki komşu birbirine girdi. Boğuşarak evin içine giren ikilinin kavgası karakolda bitti.



Savcılık birbirlerinden şikâyetçi olan Tuğba O. ve Nafia D. hakkında karşılıklı ‘yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Tuğba O. “Aramızdaki samimiyetten dolayı şaka yapmak istedim. Yanlışlıkla yüzüne isabet edince olay büyüdü” dedi.



Nafia D. de “Gözüme kartopu gelince acıyla birlikte elimdeki sıcak çayı Tuğba'ya doğru serptim. Montuna gelince sinirlendi. Tırnaklarıyla yüzümü çizdi” diyerek kendini savundu. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.