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kartopu şakasına hapis talebi

KARTOPU ŞAKASINA HAPİS TALEBİ

İstanbul'da kartopu şakası, iki komşuyu mahkemelik etti.

Tarih : 11 Nisan 2016, 09:45
Puan Ver : Kartopu Şakasına Hapis Talebi(7/10)6


Ocak ayında yaşanan olayda Tuğba O. (31), samimi komşusu Nafia D.'nin (51) zilini çaldı. Kapı açıldığında da hazırladığı kartopunu yüzüne attı. Buna kızan Nafia D. ise genç kadının üzerine sıcak çay döktü. İki komşu birbirine girdi. Boğuşarak evin içine giren ikilinin kavgası karakolda bitti.

Savcılık birbirlerinden şikâyetçi olan Tuğba O. ve Nafia D. hakkında karşılıklı ‘yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Tuğba O. “Aramızdaki samimiyetten dolayı şaka yapmak istedim. Yanlışlıkla yüzüne isabet edince olay büyüdü” dedi.

Nafia D. de “Gözüme kartopu gelince acıyla birlikte elimdeki sıcak çayı Tuğba'ya doğru serptim. Montuna gelince sinirlendi. Tırnaklarıyla yüzümü çizdi” diyerek kendini savundu. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak. 








Etiketler: Kartopu  Şakasına  Hapis  Talebi    haber

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