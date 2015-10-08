

Mahkeme, taksi sürücüsü sanık Özhan Güven "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay, Özcan Acar ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren baba Ertekin Özdağ, "En az 20 yıl alır zannediyorduk, kararla canımız tekrar yandı, itiraz edeceğiz" dedi. Bakırköy 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına maktul Yusuf Salih Özdağ'ın babası Ertekin Özdağ ile tutuksuz yargılanan sanıklar Özhan Güven ve Özcan Acar ile avukatları katıldılar.







'ÜZGÜNÜM, BERAATİMİ İSTİYORUM'



Son sözleri sorulan sanık Özhan Güven, "Bu ters yol dedikleri yolu biz taksiciler olarak kullanıyoruz. O yol metrobüs yolcularını almak için kullandığımız bir yoldur. Olayın içine girmiş bulunduk. Üzgünüm beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi. Diğer sanık Özcan Acar ise olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek beraatini talep istedi.



6 YIL 3 AY CEZA ALDI







Mahkeme Heyeti, sanık Özhan Güven'i tedbirsizlik, dikkatsizlik sonucu "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca bu sanığın ehliyetinin 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.







DİĞER SANIĞIN ALDIĞI 1 YIL 8 AYLIK CEZA ERTELENDİ



Sanık Özcan Acar'a ise "Taksirle ölüme neden olduğu" gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın ehliyetine 3 ay süreyle geri alınması kararı aldı. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, suçtan pişmanlık duyması ve ileride suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluştuğundan cezasının ertelenmesine karar verdi.







BABA ÖZDAĞ: EN AZ 20 YIL ALIR ZANNEDİYORDUK



Adliye çıkışı gazetecilere konuşan baba Ertekin Özdağ şunları söyledi: "Sanığı iki ay içerde yattıktan sonra dışarı çıkardılar. Avrupa Birliği Uyum yasalarıyla gelen Denetimli Serbestlik Yasası yüzünden bu oldu. Bu yasa bize uygun değil bir an önce kaldırılması lazım. Sanığın tekrardan dışarı çıkıp elini kolunu sallayarak arka mahallemizde taksiciliğe devam etmesi bizi yıktı. Biz en az 20 yıl alır, zannediyorduk. Kararla canımız tekrar yandı. Adalet yok ki. Karara itiraz edeceğiz. "