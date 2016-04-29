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KARTLI ÖDEME SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM


KARTLI ÖDEME SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM
Tarih : 29 Nisan 2016, 09:21
Puan Ver : Kartlı Ödeme Sisteminde Yeni Dönem(5/10)5


Türkiye, kendi ödeme yöntemini hayata geçirdi ve TROY logosu banka kartlarının ve kredi kartlarının sağ alt köşesinde yerini aldı. 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle kullanıma hazır hale gelen TROY'un ilk işlemi, düzenlenen lansman toplantısında üzerinde TROY yazan kutlama pastasının ödemesinin TROY logolu kartla BKM Genel Müdürü Soner Canko tarafından gerçekleştirilmesiyle oldu.



Canko, yaptığı konuşmada, TROY'un arkasında bankacılıktaki bilgi birikimi, deneyimi ve teknolojisi ile Türkiye'nin olduğunu belirterek, "Bu yüzden adımız 'Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'nden geliyor. Türkiye'nin 'TR'si, ödemenin 'O'su ve 'Yöntemi'nin 'Y'sinden oluşan kısaltmayla ona 'TROY' adını verdik" diye konuştu. Türkiye'deki tüm POS, ATM ve e-ticaret sitelerinin 1 Nisan 2016 itibarıyla TROY logolu kartlarla işlem yapmaya hazır hale geldiği bilgisini veren Canko, çok yakında cüzdanlarda da TROY logolu kartları görmeye başlanılacağını söyledi.








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