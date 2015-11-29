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KARTALKAYA'DA KAR, FETHİYE'DE GÜNEŞ KEYFİ


KARTALKAYA'DA KAR, FETHİYE'DE GÜNEŞ KEYFİ
Tarih : 29 Kasım 2015, 15:43
Puan Ver : Kartalkaya'da Kar, Fethiye'de Güneş Keyfi(5/10)4


Türkiye'nin başlıca turizm merkezleri arasında yer alan Kartalkaya ve Fethiye'de, tatilciler aynı gün iki ayrı mevsimi yaşadı. Kasım sonu itibarıyla kar yağışının başladığı Kartalkaya'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kayak merkezine gelenler, kar topu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Merkezdeki bir otelin yönetim kurulu başkanı Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Kayak merkezindeki 6 otelin yeni sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladığını anlatan Ergül, "Kar yağışının artmasını bekliyoruz. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşmasıyla sezonu açacağız" diye konuştu. Ergül, bu sezon yaklaşık 250 bine yakın tatilcinin Kartalkaya'ya gelmesini beklediklerini kaydetti.








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