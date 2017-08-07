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KARTAL'IN YENİ YILDIZI LENS, NEDEN BEŞİKTAŞ'I SEÇTİĞİNİ AÇIKLADI


Kartal'ın yeni yıldızı Lens, neden Beşiktaş'ı seçtiğini açıkladı
Tarih : 07 Ağustos 2017, 19:30
Puan Ver : Kartal'ın Yeni Yıldızı Lens, Neden Beşiktaş'ı Seçtiğini Açıkladı(10/10)6

Beşiktaş'ın yeni transfer Lens, siyah-beyazlı kulübün kanalı BJKTV'de ilk açıklamalarını yaptı.

"EN ÜST SEVİYEDE OYNAMAK İÇİN BEŞİKTAŞ'A GELDİM"

Beşiktaş'a geldiği için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Lens, "Beşiktaş'ın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Benim için en önemlisi hayallerimi takip etmek. Gerçekten video çok özeldi, takım arkadaşlarımdan biri arıyor, Beşiktaş'a geldiğimi söylüyorum, çok hoş. Benim de birini aramam gerekirse ararım. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, en üst seviyede oynamak istediğim için Beşiktaş'a geldim" dedi.

"KATKI SAĞLAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Beşiktaş'ta hedeflerin yüksek olduğunu ve bu durumun kendisi için heyecan yarattığını ifade eden Hollandalı yıldız, "Beşiktaş'ta beklentiler her zaman yüksektir. Üst üste iki şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım. Türk futbolunu yakından tanıyorum ve bu takıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞLILAR BABAMIN VEFATINDA BANA DESTEK OLDULAR"

Babasının vefat ettiği dönem hakkında da konuşan Lens, "Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, babam vefat ettiği zaman bana destek oldu. Aynı şekilde Fenerbahçe taraftarına ve o dönemde maça çıktığım Alanyaspor futbolcularına ve taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum. O dönemde bütün Türkiye bana destek oldu, herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ifade eden Lens, "Uzun zaman önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, Dünya Kupası'nda oynadım, Avrupa şampiyonasında oynadım ama Şampiyonlar Ligi uzun zaman oldu.Gerçekten orada oynamayı heyecanla bekliyorum ve bunu çok istiyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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