Cenk'in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran Siyah-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin'i dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Kanadalı futbolcu, transfer görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından da bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

TRANSFERİN RESMİ OLARAK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

MLS Federasyonu ve Orlando City ile olan hukuki süreçlerin tamamlanmasından sonra pazartesi veya salı günü transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada