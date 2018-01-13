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Kartal'ın kadrosuna katmak istediği yıldız, sağlık kontrolünden geçti

KARTAL'IN KADROSUNA KATMAK İSTEDİĞİ YILDIZ, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kanadalı golcü Cyle Larin, sağlık kontrolünden geçti.

Tarih : 13 Ocak 2018, 17:00
Puan Ver : Kartal'ın Kadrosuna Katmak İstediği Yıldız, Sağlık Kontrolünden Geçti(10/10)6

Cenk'in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran Siyah-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin'i dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Kanadalı futbolcu, transfer görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından da bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

TRANSFERİN RESMİ OLARAK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

MLS Federasyonu ve Orlando City ile olan hukuki süreçlerin tamamlanmasından sonra pazartesi veya salı günü transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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