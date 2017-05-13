Çin, Malezya, Mısır, Azerbaycan ve İran'da ürün satışı, kredi kartı ve futbol okulu gibi kalemlerden ekonomik kazanç sağlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, kendilerine Abramoviç'in sahibi olduğu İngiliz kulübünü örnek alacak



Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan, Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayarak yurt dışında da adından söz ettiren Beşiktaş, yakaladığı bu ivmeyi uluslararası futbol piyasasında değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor... Yeni sezon hazırlıklarının bir bölümünü Çin'de gerçekleştirerek ilk adımını atmayı planlayan siyah-beyazlılar; Malezya, Mısır, Azerbaycan ve İran gibi Müslüman ülkelerde de ekonomik faaliyetlerde bulunmak amacıyla harekete geçti.







ABRAMOVİÇ'İN DÖNEMİNİ MERCEK ALTINA ALDILAR



Ürün satışı, kredi kartı, futbol okulları Kara Kartal'ın yurt dışına açılma politikasının başlıca üç ayağını oluşturacak. Yönetimin bu hamleyi gerçekleştirirken, kendisine örnek aldığı kulüpler ise İngiltere'nin köklü ekipleri Chelsea ve Manchester United. Beşiktaşlı yöneticilerin, özellikle Rus iş adamı Roman Abramoviç'in yönetimi ele aldığı Haziran 2003 sonrası parlak bir yükselme dönemine giren Chelsea'nin ekonomik yapısını incelediği öğrenildi.







Başkan Orman, hemşirelerle pasta kesti



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hemşireler Haftası'nda İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Hastanesi'ndeki hemşireleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında hemşireler ve Fikret Orman birlikte pasta kesti.







kaynak:sabah