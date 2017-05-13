Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

kartal'dan chelsea modeli

KARTAL'DAN CHELSEA MODELİ

Çin, Malezya, Mısır, Azerbaycan ve İran'da ürün satışı, kredi kartı ve futbol okulu gibi kalemlerden ekonomik kazanç sağlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, kendilerine Abramoviç'in sahibi olduğu İngiliz kulübünü örnek alacak

Tarih : 13 Mayıs 2017, 09:26
Puan Ver : Kartal'dan Chelsea Modeli(8/10)10


Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan, Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayarak yurt dışında da adından söz ettiren Beşiktaş, yakaladığı bu ivmeyi uluslararası futbol piyasasında değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor... Yeni sezon hazırlıklarının bir bölümünü Çin'de gerçekleştirerek ilk adımını atmayı planlayan siyah-beyazlılar; Malezya, Mısır, Azerbaycan ve İran gibi Müslüman ülkelerde de ekonomik faaliyetlerde bulunmak amacıyla harekete geçti.



ABRAMOVİÇ'İN DÖNEMİNİ MERCEK ALTINA ALDILAR

Ürün satışı, kredi kartı, futbol okulları Kara Kartal'ın yurt dışına açılma politikasının başlıca üç ayağını oluşturacak. Yönetimin bu hamleyi gerçekleştirirken, kendisine örnek aldığı kulüpler ise İngiltere'nin köklü ekipleri Chelsea ve Manchester United. Beşiktaşlı yöneticilerin, özellikle Rus iş adamı Roman Abramoviç'in yönetimi ele aldığı Haziran 2003 sonrası parlak bir yükselme dönemine giren Chelsea'nin ekonomik yapısını incelediği öğrenildi.



Başkan Orman, hemşirelerle pasta kesti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hemşireler Haftası'nda İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Hastanesi'ndeki hemşireleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında hemşireler ve Fikret Orman birlikte pasta kesti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kartal  Dan  Chelsea  Modeli    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER