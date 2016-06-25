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kartal'da panik yaratan yangın

KARTAL'DA PANİK YARATAN YANGIN

İstanbul Kartal'da sabah saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Tarih : 25 Haziran 2016, 09:25
Puan Ver : Kartal'da Panik Yaratan Yangın(7/10)9


Olay, saat 05.30 sıralarında Kartal'daki Yeni mahallesi Karaoğlan sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı.



Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber vererek, apartman sakinlerini de uyandırdılar. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; fakat yoğun rüzgar itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırırdı.



Yangına Yakacık, Kartal, Maltepe, Pendik ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir saat içerisinde kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.








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