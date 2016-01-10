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KARTAL'DA DOMUZ GRİBİNDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ !


KARTAL'DA DOMUZ GRİBİNDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ !
Tarih : 10 Ocak 2016, 09:22
Puan Ver : Kartal'da Domuz Gribinden 3 Kişi Öldü !(5/10)2


omuz gribi şüphesiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören iki kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3'e yükseldi. Bir kişinin ise tedavisi devam ediyor.



Domuz gribi belirtileriyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sabri Ö.'nün önceki gün hayatını kaybetmesinin ardından aynı hastanede tedavi gören Remziye T. ve Mustafa C.A. da dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3'e yükselirken 44 yaşındaki Volkan B.'nin ise tedavisi devam ediyor.



Ölü sayısı 3'e yükseldi








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