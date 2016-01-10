KARTAL'DA DOMUZ GRİBİNDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ !
omuz gribi şüphesiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören iki kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3'e yükseldi. Bir kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Domuz gribi belirtileriyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sabri Ö.'nün önceki gün hayatını kaybetmesinin ardından aynı hastanede tedavi gören Remziye T. ve Mustafa C.A. da dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3'e yükselirken 44 yaşındaki Volkan B.'nin ise tedavisi devam ediyor.
Ölü sayısı 3'e yükseldi
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar