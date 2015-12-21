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KARTAL'DA ADLİYE ÖNÜNDE POLİS MÜDAHALESİ


KARTAL'DA ADLİYE ÖNÜNDE POLİS MÜDAHALESİ
Tarih : 21 Aralık 2015, 12:02
Puan Ver : Kartal'da Adliye Önünde Polis Müdahalesi(9/10)11


Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda devam eden Hasan Ferit Gedik davası öncesi polis, destek eylemi yapmak isteyen gruba müdahale etti. Grup, adliye önünde yaka paça gözaltına alındı.



Maltepe Gülsuyu'nda eylem yaparken öldürülen Hasan Ferit Gedik'in davasına bugün Anadolu Adalet Sarayı'nda devam edildi. Dava öncesi bir grup, adliye önüne gelerek destek açıklaması ve oturma eylemi yapmak istedi. Basın açıklamasını yapan grup, oturma eylemine geçerken polis dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Gru uyarıları dikkate almayınca hazır bekletilen çevik kuvvet polisleri gruba müdahale etti. Çok sayıda eylemci yaka paça gözaltına alınarak polis araçlarına bindirildi.

 








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