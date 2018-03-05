Rıza Çalımbay Maç Sonu Patladı: Bu Takımı Ben Kurmadım
Prens Selman'dan Bir İlk Daha! Kıpti Kilisesine Tarihi Ziyaret
Şenol Güneş'e Göre Trabzonspor'un Sorunu: Güven
Trump, Çin'in Tehditlerine Boyun Eğmedi: Geri Adım Atmayacağız
40 Türk Yunan Adalarında Mahsur Kaldı!
Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Balosunda Konser Verdi
Beşiktaş'ın Yıldızı Babel'den Şampiyonluk Sözleri
Özel Ders Verdiği Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Girdi!
Beşiktaş'ta Adriano Şoku! Gözü Bandaj İle Sarıldı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Yıldızına Övgü: Barcelona'da Oynar
Dusco Tosic, Bu Sezon Süper Ligde Bir İlki Başardı
Trabzon'da Bir Taraftar Sahaya Girdi! Türk Bayrağı Açıp Secde Etti
Pomem Duyurdu: 10 Bin Polis Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Kartal Trabzon'da Babel İle Uçtu!
Trabzonspor Taraftarından 'istifa' Çağrısı!
Abd Büyükelçiliği'nden Yeni Açıklama: Sadece Türkler İçin Açılacak
Abd Başkanı Trump: Büyükelçilik Açılışı İçin Kudüs'e Gidebilirim!
Şenol Güneş Ve Rıza Çalımbay'dan Örnek Davranış
Çin Denizi Isınıyor! Abd F-35B'yi Savaş Gemisine Konuşlandırdı
Seçim İttifakının Önü Açıldı! Birinci Madde Komisyondan Geçti

KARTAL TRABZON'DA BABEL İLE UÇTU!


Kartal Trabzon'da Babel ile uçtu!
Tarih : 05 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Kartal Trabzon'da Babel İle Uçtu!(10/10)6

Spor Toto Süper Lig 24. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

İLK TEHLİKELİ ATAK TRABZONSPOR'DAN

Karşılaşmanın 6. dakikasında sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa Novak ön direkte dokundu fakat çerçeveyi bulamadı.

WAGNER LOVE DOKUNAMADI

Hızlı gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan Adriano'nun ortasında top Love'ın önünden geçti. Love hamle yapmasına rağmen bu topa dokunmayı başaramadı.

TALISCA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

İlk yarının son bölümlerinde Babel'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Talisca, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Onur gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

BEŞİKTAŞ'TA ADRIANO SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Trabzonsporlu Pereira ile girdiği ikili mücadele sonunda sakatlandı ve oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcunun yerine oyuna Caner Erkin dahil oldu.

BABEL SESSİZLİĞİ BOZDU

Karşılaşmanın 71. dakikasında Negredo'nun sol kanata pasını Caner bekletmeden içeri kesti. Defanstan seken topu kontrol eden Negredo boş pozisyondaki Babel'i gördü. Holladalı futbolcu düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

BABEL YENİDEN SAHNEDE

Karşılaşmanın 78. dakikasında Negredo'nun harika ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Babel, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kartal  Trabzon  Da  Babel  İle  Uçtu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER