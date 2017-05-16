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kartal şampiyonluğa uçuyor

KARTAL ŞAMPİYONLUĞA UÇUYOR

Son 3 haftada 16 gol yiyen rakibi karşısında strese giren siyah-beyazlı takım, kilidi ikinci yarıda Cenk Tosun'la açtı… Aboubakar'ın son saniyede gelen golüyle işi bitiren Kara Kartal, 3. yıldıza bir adım daha yaklaştı

Tarih : 16 Mayıs 2017, 09:42
Puan Ver : Kartal Şampiyonluğa Uçuyor(7/10)6


Beşiktaş ecel terleri döktüğü maçta, Bursaspor'u 2-0 yenip yeniden zirveye kuruldu.



Dk. 65 CENK TOSUN 0-1

Vincent Aboubakar'ın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cenk Tosun, Bursaspor kalecisi Harun Tekin'den sıyrılıp şutunu attı ve ağları havalandırdı: 1-0.



DK. 90+5 ABOUBAKAR 0-2

Tolgay Arslan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Aboubakar, kaleci Harun'u geçip topu boş kaleye gönderdi: 2-0



REKORA KOŞUYOR

Aboubakar, ligde kalan 3 haftada 2 kez daha ağları havalandırırsa kariyer rekorunu kıracak. Bu sezon 17 golü olan Kamerunlu, daha önce bir sezonda en fazla 18 gol atmayı başarmıştı (2015- 2016 / Porto).



 



kaynak:sabah








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