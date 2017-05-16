

Beşiktaş ecel terleri döktüğü maçta, Bursaspor'u 2-0 yenip yeniden zirveye kuruldu.







Dk. 65 CENK TOSUN 0-1



Vincent Aboubakar'ın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cenk Tosun, Bursaspor kalecisi Harun Tekin'den sıyrılıp şutunu attı ve ağları havalandırdı: 1-0.







DK. 90+5 ABOUBAKAR 0-2



Tolgay Arslan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Aboubakar, kaleci Harun'u geçip topu boş kaleye gönderdi: 2-0







REKORA KOŞUYOR



Aboubakar, ligde kalan 3 haftada 2 kez daha ağları havalandırırsa kariyer rekorunu kıracak. Bu sezon 17 golü olan Kamerunlu, daha önce bir sezonda en fazla 18 gol atmayı başarmıştı (2015- 2016 / Porto).







kaynak:sabah