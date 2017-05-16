KARTAL ŞAMPİYONLUĞA UÇUYOR
Son 3 haftada 16 gol yiyen rakibi karşısında strese giren siyah-beyazlı takım, kilidi ikinci yarıda Cenk Tosun'la açtı… Aboubakar'ın son saniyede gelen golüyle işi bitiren Kara Kartal, 3. yıldıza bir adım daha yaklaştı
Beşiktaş ecel terleri döktüğü maçta, Bursaspor'u 2-0 yenip yeniden zirveye kuruldu.
Dk. 65 CENK TOSUN 0-1
Vincent Aboubakar'ın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cenk Tosun, Bursaspor kalecisi Harun Tekin'den sıyrılıp şutunu attı ve ağları havalandırdı: 1-0.
DK. 90+5 ABOUBAKAR 0-2
Tolgay Arslan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Aboubakar, kaleci Harun'u geçip topu boş kaleye gönderdi: 2-0
REKORA KOŞUYOR
Aboubakar, ligde kalan 3 haftada 2 kez daha ağları havalandırırsa kariyer rekorunu kıracak. Bu sezon 17 golü olan Kamerunlu, daha önce bir sezonda en fazla 18 gol atmayı başarmıştı (2015- 2016 / Porto).
kaynak:sabah
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