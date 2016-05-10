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KART VE KREDİ BORCU NEDENİYLE AÇILAN DAVALAR ÜÇ AYDA 500 BİNE DAYANDI


KART VE KREDİ BORCU NEDENİYLE AÇILAN DAVALAR ÜÇ AYDA 500 BİNE DAYANDI
Tarih : 10 Mayıs 2016, 12:34
Puan Ver : Kart Ve Kredi Borcu Nedeniyle Açılan Davalar Üç Ayda 500 Bine Dayandı(5/10)2


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin verilerine göre yılın ilk üç aylık döneminde, bireylerin kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle açılan dava sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 466 binden, yüzde 6.0 artışla 494 bine yükseldi.Aynı dönemler itibarıyla dönemde, bireysel kredi borçları nedeniyle açılan dava sayısı yüzde 18.3 artışla 175 binden, 207 bin kişiye ulaşırken, kredi kartı nedeniyle açılan dava sayısı yüzde 1.4 azalışla 291 binden 287 bine geriledi.



TBB'den yapılan açıklamada, bir kişiye ait farklı zamanlarda yasal takibe düşen birden fazla kredi ve/veya kredi kartı borcu bulunabildiği için, aynı dönemde bireysel kredi veya kredi kartı borcudan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise, yüzde 5 artarak 404 bin kişiye çıktı.








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