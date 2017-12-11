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Kars'ta Yaşatılmaya Çalışılan Cirit Geleneği Nefes Kesti

KARS'TA YAŞATILMAYA ÇALIŞILAN CİRİT GELENEĞİ NEFES KESTİ

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 12 derece olmasına rağmen, ata sporu olarak bilinen cirit geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Tarih : 11 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Kars'ta Yaşatılmaya Çalışılan Cirit Geleneği Nefes Kesti(7/10)3

Kars'ta bazı köylerdeki vatandaşlar, atalarının yaptığı "at sırtında savaş oyunu" olarak adlandırılan cirit sporunun yaşatılması için soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeden atlarını sahaya sürüyor.

BİR GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYORLAR

Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan ata sporu cirit, Kars'ın Selim ilçesine bağlı köylerde yaşayan genç, yaşlı herkesin vazgeçilmez tutkusu haline geldi. Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde, sabah saatlerinde hava sıfırın altında 12 derece olmasına karşın bir araya gelen ciritseverler, karla kaplı bir tarlada cirit oynadı.

İZLEYİCİLER KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Kekeç, Başköy ve Hasbey köyü ciritçileri, yaklaşık 2 saat cirit oyununun bütün inceliklerini, güzelliklerini ortaya koyarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gençlerin yanı sıra bazı yaşlılar cirit özlemini gidermek için ata binip gösteri yaparken, bazı izleyici kadınlar da cirit oyununun ardından cirit atına ilk defa binmenin keyfini yaşadı.

Hasbey köyünden 40 yıl önce ayrılarak KKTC'ye giden, 71 yaşındaki Tahir Yıldırım da cirit aşkı için köyüne geldi. At sırtına binip cirit oynayan Yıldırım, uzun yıllar hasret kaldığı cirit oyununu oynamanın keyfini çıkarttı.

"EN BÜYÜK SPORUMUZ ATA BİNMEKTİR"

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında çok cirit oynadığını, hem köyünü ziyaret hem de cirit aşkı için Kars'a geldiğini belirterek, şunları anlattı: "Bizim köyde 20'li yaşlarda aynen böyle oynardık. Bazen karlı alanda bazen de kar olmayan zeminlerde cirit oynardık, çok güzel anılarımız olurdu. Tabii yaşlandık. KKTC'de yaşıyorum, bu ata sporunu görmek için geldim. En büyük sporumuz ata binmektir. Zaten eskiden harplerde bu atın üzerinde yani, kılıç, ok, yay atlar üzerinde dönerdi. Ben de geldim ciriti seyrediyorum, gençlerimizin ata sporunu devam ettirmelerine çok memnun oldum."

CİRİT AŞKI, KAR VE SOĞUK DİNLEMİYOR

Cirit oynayanlardan Muhammet Ekinci de "Ata sporunu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için kar soğuk dinlemiyoruz. Atlarımız biraz ham, o yüzden iyi eğitilmesi lazım. Arkadaşlarla birlikte güzel cirit oynuyoruz." dedi.Cirit izlemek için gelen Rukiye Gürsoy da ilk defa cirit seyrettiğini söyleyerek, "Gençlerimizin bu geleneksel ata sporunu devam ettirmeleri çok güzel. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Cirit atına binen Büşra Bayam da cirit oyununu çok beğendiğini, oyunun sonunda dayanamayıp cirit atına binerek gezdiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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