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kars'ta vahşet! baldızının iki yaşındaki çocuğunu öldürdü

KARS'TA VAHŞET! BALDIZININ İKİ YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Kars'ta bir kişi, eşinin kız kardeşinin 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:31
Puan Ver : Kars'ta Vahşet! Baldızının İki Yaşındaki Çocuğunu Öldürdü(5/10)2


İddiaya göre, Alparslan Mahallesi'nde ikamet eden 41 yaşındaki Zafer  G, eşinin kız kardeşi S.Y ile tartıştı. Tartışma sırasında S.Y'nin evine giren  Zafer G, baldızının 2 yaşındaki çocuğu Ömer Yasin Y'yi kafasını yere vurarak ağır yaraladı.



Ömer Yasin Y'nin annesi S.Y, durumu polis ve sağlık ekiplerine  bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu alarak Kars Harakani  Devlet Hastanesine kaldırdı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen  kurtarılamadı. Kars Harakani Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde Ömer Yasin  Y'nin kafasında kırıkların olduğu belirlendi. Çocuğu öldürdüğü iddia edilen Zafer G. kaçmaya çalışırken, Kars  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından  yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:milliyet








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