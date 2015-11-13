

Iğdırlı çobanlar Mehmet Silkim ve Ercan Aybir, Ardahan'ın Çıldır İlçesi Çobanköy mevkiinden 2 bin koyunla, Kasım Mert ve soyadı öğrenilemeyen Hüseyin adlı çoban da Göle İlçesi'nden 2 bin koyunla dün Sabah saatlerinde Iğdır'a gitmek için yola çıktı. Ayrı güzergahtan götürülen koyunlar dün sabah saat 08.00 sıralarında Kars merkeze bağlı deniz seviyesinden 3200 metre yükseklikteki Boğatepe Köyü'nde etkili olan tipi nedeniyle birbirine karıştı. Koyunları ayırmaya çalışan çobanlar etkisini artıran tipi ve dondurucu soğukta başarılı olamadı. Göz gözü görmeyen tipide çobanlar kayboldu, sürü dağıldı.