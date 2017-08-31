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Kars'ta PKK'ya operasyon! 5 terörist öldürüldü

KARS'TA PKK'YA OPERASYON! 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne düzenlenen operasyonda 5 terörist öldürüldü.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 20:50
Puan Ver : Kars'ta Pkk'ya Operasyon! 5 Terörist Öldürüldü(6/10)2

Terör örgütü PKK'ya operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AÇIKLAMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GELDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Kağızman ilçesi kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda, 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

BİR GÜNDE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristle gün içinde toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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