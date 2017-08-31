KARS'TA PKK'YA OPERASYON! 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne düzenlenen operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Terör örgütü PKK'ya operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AÇIKLAMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GELDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Kağızman ilçesi kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda, 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.
BİR GÜNDE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristle gün içinde toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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