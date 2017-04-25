KARS'TA MAYIN PATLADI: 2 ASKER ŞEHİT
Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan bir mayının, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında infilak etmesi sonucu şehit sayısı 2'ye yükseldi. Patlamada 3 asker de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir mayın patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.
kaynak:haberler
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