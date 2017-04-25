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KARS'TA MAYIN PATLADI: 2 ASKER ŞEHİT


KARS'TA MAYIN PATLADI: 2 ASKER ŞEHİT
Tarih : 25 Nisan 2017, 15:24
Puan Ver : Kars'ta Mayın Patladı: 2 Asker Şehit(7/10)9


Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan bir mayının, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında infilak etmesi sonucu şehit sayısı 2'ye yükseldi. Patlamada 3 asker de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir mayın patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.



 



kaynak:haberler








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