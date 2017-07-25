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Kars'ta Kuş Gribi Paniği! Yüzlerce Kaz Gizemli Bir Şekilde Ölüyor
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Kars'ta kuş gribi paniği! Yüzlerce kaz gizemli bir şekilde ölüyor

KARS'TA KUŞ GRİBİ PANİĞİ! YÜZLERCE KAZ GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜYOR

Kars'ta, bir besiciye ait 200 civarında kaz iki hafta içinde bilinmeyen bir nedenle telef oldu. Yetkililer duruma el attı ancak kazların neden öldüğü henüz tespit edilemedi. Vatandaşları kuş gribi korkusu sardı.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Kars'ta Kuş Gribi Paniği! Yüzlerce Kaz Gizemli Bir Şekilde Ölüyor(9/10)5

Kars'ta 10 gün içinde yaşanan kanatlı hayvan ölümleri ve kuş gribi şüphesi yetkilileri harekete geçirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ölü ve canlı kazları toplayarak inceleme başlattı.

KAZLAR ÇIRPINIP CAN VERİYOR

Kars merkeze bağlı Bülbül Mahallesi'nde besicilik yapan Yasin Çetin'e ait kazlar, henüz bilinmeyen bir nedenle ölmeye başladı. Çetin, yaklaşık 700 kaz beslediğini, bunlardan 200'ünün bilmedikleri bir hastalık nedeniyle öldüğünü söyledi.

ÖLÜ VE CANLI BÜTÜN KAZLAR İNCELENİYOR

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne durumun bildirilmesi üzerine son günlerde Kars ve ilçelerinde artış gösteren kaz ölümlerini de dikkate alan yetkililer, kendilerine müracaat eden besicilerin kazlarını toplayarak, incelemeye aldı.Ekipler, gittikleri merkeze bağlı Mezra köyünde özel kıyafetler giyerek ölü ve canlı tüm kazları toplayarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

BESİCİLER ENDİŞELİ

200 kazını kaybeden besici Çetin, "700 tane kaz getirdim, 200'den fazlası telef oldu. 473 kazı bugün ölü ve sağ olarak İl Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Veterinere sordum, çaresinin ne olduğunu söyleyemediler. Kazlar kendiliğinden çırpınıp çırpınıp ölüyorlardı. Bir can olduğu için çok üzülüyoruz." dedi.

"BÜTÜN KAPILARI ÇALDIK KİMSEYE ULAŞAMADIK"

Kaz ölümleri başladığı ilk zamanlarda yardım alamadıklarını kaydeden Çetin, "Her tarafa gittim, kapılarını çaldık maalesef kimseye ulaşamadık. En son Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gittik. Buradaki arkadaşlar kazları alıp götürdüler. Yaklaşık 70 bin lira zararım var. Kazları iki ay önce aldım. Kazlar son iki haftadır kendi etrafında döne döne ölüyorlar. Gecede 30-40 tane ölüyordu. Yarısını çöpe attım." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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