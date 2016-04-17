O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

KARS'TA ÇATIŞMA ÇIKTI! YARALI ASKERLER VAR


KARS'TA ÇATIŞMA ÇIKTI! YARALI ASKERLER VAR
Tarih : 17 Nisan 2016, 10:59
Puan Ver : Kars'ta Çatışma Çıktı! Yaralı Askerler Var(8.3/10)12


Kars'ın Sarıkamış ilçesinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, bir grup PKK'lı teröristin köylülerden zorla gıda malzemesi topladığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye intikal eden güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı



Çıkan çatışma sonrasında teröristlerin ormanlık alana kaçtığı bildirildi. Teröristlerin havadan ve karadan sıkıştırıldığı belirtildi.








Etiketler: Kars  Ta  Çatışma  Çıktı  Yaralı  Askerler  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER