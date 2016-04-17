KARS'TA ÇATIŞMA ÇIKTI! YARALI ASKERLER VAR
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bir grup PKK'lı teröristin köylülerden zorla gıda malzemesi topladığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye intikal eden güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı
Çıkan çatışma sonrasında teröristlerin ormanlık alana kaçtığı bildirildi. Teröristlerin havadan ve karadan sıkıştırıldığı belirtildi.
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