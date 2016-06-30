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KARS'TA ÇATIŞMA ÇIKTI, 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ


KARS'TA ÇATIŞMA ÇIKTI, 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 30 Haziran 2016, 15:12
Puan Ver : Kars'ta Çatışma Çıktı, 4 Pkk'lı Öldürüldü(9/10)8


Kars'ın Sarıkamış ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, Sarıkamış Boyalı mevkisindeki ormanlık alanda arama tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçleri, bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda yaralanan 2 asker ise helikopterle Kafkas Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.








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