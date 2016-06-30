

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, Sarıkamış Boyalı mevkisindeki ormanlık alanda arama tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçleri, bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda yaralanan 2 asker ise helikopterle Kafkas Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.