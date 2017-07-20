KARS'TA BAŞINA 1 MİLYON LİRA ÖDÜL KONULAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Başına 1 milyon lira ödül konulan "yeşil liste"deki PKK'lılardan "Taylan" kod adlı Ferit Polat, Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalındaki operasyonda öldürüldü.
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunan ve "yeşil liste"de yer alan bölücü terör örgütünün sözde Kars-Erzurum-Iğdır 4. Bölge sorumlusu "Taylan" kod adlı Ferit Polat'ın da yer aldığı belirlendi.
AÇIKLAMA KARS VALİSİ'NDEN GELDİ
Kars Valisi Rahmi Doğan AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Temmuz 2017 tarihinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.
ÖRGÜTÜN SÖZDE BÖLGE SORUMLUSUYDU
Operasyon kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve birinin de "Aranan Terörist" listesinde "yeşil" kategorisinde yer aldığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: "Kağızman ilçesi Çemçe Sesveren Vadisi'nde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Erzurum, Kars ve Iğdır 4. Bölge sorumlusu olan yeşil listede aranan 'Taylan' kod adlı Ferit Polat adlı teröristin olduğu ve öldürülen teröristin başına 1 milyon lira ödül konulduğu tespit edildi."
Kaynak: haberinburada
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