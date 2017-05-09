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KARS'TA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 6 YARALI


KARS'TA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 6 YARALI
Tarih : 09 Mayıs 2017, 11:47
Puan Ver : Kars'ta Askeri Araç Devrildi: 6 Yaralı(6/10)8


Kars il merkezinden Kağızman'a göreve giden jandarma personelini taşıyan zırhlı araç, ilçenin Denizgölü mevkisinde sürücüsünün yola aniden çıkan bir sürüye çarpmamak için manevra yapmasının ardından kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.



Yaralılardan 4'ü Kağızman'da, ikisi ise il merkezindeki Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.



Askerlerin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








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