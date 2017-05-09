

Kars il merkezinden Kağızman'a göreve giden jandarma personelini taşıyan zırhlı araç, ilçenin Denizgölü mevkisinde sürücüsünün yola aniden çıkan bir sürüye çarpmamak için manevra yapmasının ardından kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.



Yaralılardan 4'ü Kağızman'da, ikisi ise il merkezindeki Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.



Askerlerin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.







kaynak:yenişafak